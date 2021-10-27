В Канске задержали подозреваемого в надругательстве над красноярским школьником в гаражах

В Канске задержали подозреваемого в надругательстве над красноярским школьником. Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

В Канске задержали подозреваемого в сексуальном насилии над школьником в Красноярске на Дорожной, 18. Как сообщает пресс-служба СК, им оказался 40-летний мужчина. Сейчас он проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.

Напомним, что все случилось 20 октября в промежуток между 19:00 и 20:00 часов в Железнодорожном районе Красноярска. Мужчина заманил школьника за гаражи, где надругался над ним, после чего сбежал. Оказалось, что извращенец сбежал в Канск, где его и поймали полицейские. Следователи завели уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».

- В ближайшее время злоумышленник будет доставлен в следственный отдел, задержан и допрошен об обстоятельствах совершенного преступления. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СК по Красноярскому краю и Хакасии.

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