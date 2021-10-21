В Красноярске разыскивают мужчину, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера. Фото: МВД по Красноярскому краю

В Красноярске полицейские и следователи просят помощи в розыске мужчины, совершившего насильственные действия сексуального характера, на Дорожной, 18. В ведомствах сообщают, что подробности происшествия не раскрываются в интересах следствия.

Известно, что 20 октября примерно между 19:00 и 20:00 в гаражном кооперативе мужчина совершил преступление. На виде ему 35-40 лет, рост 165-170 см, славянская внешность, возможно отсутствует ногтевая фаланга на безымянном пальце левой руки.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Подозреваемый был одет в темную куртку, синюю шапку, синие штаны и черные кроссовки. После совершения преступления он пробежал мимо мужчины.

Всех, кому что-либо известно об этом мужчине просят позвонить в полицию по номеру 221-34-42, 2-490-341, 102, либо в СК по Железнодорожному району Красноярска – 8-913-584-57-27. Конфиденциальность гарантируется.