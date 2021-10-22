«Подкараулил и заманил в гаражи»: появилось первое фото подозреваемого в насилии над школьником в Красноярске

Появилось первое фото подозреваемого в надругательстве над школьником в Красноярске. Фото: Ася ЖУКОВА

В Красноярске разыскивают опасного преступника – педофила, который набросился на школьника в гаражах на улице Дорожной,18. Это случилось вечером 20 октября, а спустя сутки в распоряжении «Комсомольской правды – Красноярск» оказалось первое фото подозреваемого в нападении.

По данным собственного источника «КП», сейчас следователи отрабатывают сразу несколько подозреваемых. И на снимке, подчеркнем, лишь один из них.

Фоторобот напавшего, составленный со слов жертвы. Фото: СК

Что же стряслось? Как рассказали местные жители,все началось с того, что в середине ноября прошлого года школу №86 в Железнодорожном районе (на улице Лизы Чайкиной,5) , это здание 1962 года постройки, закрыли на ремонт. А учеников перевели в гимназию №9, на Мечникова. Добраться до нее автобусом можно было только с пересадкой. Поэтому дети стали ходить напрямую – с Калинина в сторону Свободного.

Открыть после ремонта 86-ю школу обещают уже в ноябре 2021 года. Фото: Ася ЖУКОВА

- Ну, эту дорогу надо видеть, - говорит наш источник. – Рядом наркодиспансер и общага, с другой стороны – обшарпанные гаражи. Идешь дальше, базы, автосервис, снова гаражи. Все какие-то закутки, жуть! Дальше выходишь на железнодорожную линию, переходишь и попадаешь – опять в гаражи. По вечерам освещение там никакое, зимой еще и скользко. И вот по такой дороге школьники должны были ходить почти год! Там иногда народ есть, а иногда совсем пусто…

Вот такая дорога в школу, мимо наркодиспансера и гаражей. Фото: Ася ЖУКОВА

Сейчас темнеет рано, после семи вечера ничего не разглядишь. Именно в это время – с 19 до 20 часов – педофил подкараулил свою жертву.

По этой дороге в промзоне - между гаражами - дети ходят в школу. Фото: Ася ЖУКОВА

- Это мальчик вроде как 2009 года рождения, пишут в нашем родительском чате, - поделилась с «Комсомольской правдой – Красноярск» мама одного из учеников 86-й школы. – Тот мужик его подкараулил и заманил в гаражи, так я слышала. Дальше сами знаете, ужас. Я еще в прошлом году возмущалась: как детям добираться на Свободный? С пересадкой?! И не одна я, но кто нас послушал… Мой сын учится в младшем классе, причем во вторую смену. Так мы его и встречаем, и провожаем. Боимся страшно! А теперь еще этот кошмар… А мы же говорили, просили, предупреждали.

Педофил убегает с места преступления. Фото: стоп-кадр СК.

После семи вечера базы здесь уже не работают, но подозреваемый попал на видео. Фото: Ася ЖУКОВА

Напомним, по информации следствия, неизвестный мужчина в отношении ребенка «совершил сексуальные действия насильственного характера». А когда убегал, попал на видео камеры, установленной на базе (Дорожная,16).

- Это тот самый проулок, по которому постоянно ходят дети, - подтверждают владельцы гаражей. Но, примечательно, что нападение было не здесь, а метрах в 300 – на Дорожной,18. Там школьники никогда не ходят, это просто грунтовка вдоль железнодорожных путей. Значит, действительно, преступник заманил или силой увел туда ребенка.

Корреспондент «КП» побывал на месте ЧП. По адресу Дорожная,18 находится база, а вокруг гаражи.

- Что случилось, конечно, слышали, - подтвердили сотрудники предприятия. – Вчера целый день следователи ходили, всех опрашивали. А что тут скажешь? Мы заканчиваем работу в семь вечера. Так что к моменту нападения нас тут уже не было. А вообще место здесь поганое – то наркоманы ходят, то закладчики, гоняем постоянно. Патрулирование бы не повредило, тем более рядом постоянно переходят железнодорожные пути школьники.

Неподалеку от этого места произошло преступление. Фото: Ася ЖУКОВА

… Пока личность нападавшего еще не установлена. Поэтому еще раз приводим его приметы: мужчина 35-40 лет. возможно, нет фаланги на безымянном пальце левой руки. Был одет в темную куртку, синие штаны и шапку такого же цвета.

По описанию жертвы был составлен фоторобот. Если вы узнаете изображенного на нем человека, звоните 221-34-42 (полиция) или 8-913-584-57-27 (СК).

P.S.

- Нам сказали, 86-я школа откроется уже в ноябре, - говорят родители учеников. - Даже уже показали наш отремонтированный класс. Скорей бы! А то сердце не на месте, тем более после случившегося. А вообще эту улицу, Дорожную, правда, хорошо бы взять под контроль. Ну установите здесь побольше камер, предупредите о них. Может быть, это кого-то остановит? Нельзя, чтобы пострадали дети.

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