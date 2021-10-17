Стало известно состояние пострадавших в резне в наркодиспансере Якутска Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно состояние пострадавших в резне в наркодиспансере Якутска. Как сообщает республиканский минздрав, один из пациентов отпущен домой на амбулаторное лечение:

- Все оперативно доставлены бригадой скорой медицинской помощи в РБ№2-ЦЭМП, где им оказана экстренная медпомощь и после осмотра 4 человек госпитализировали, одного отпустили домой на амбулаторное лечение, - передает минздрав Якутии.

Состояние остальных пострадавших, в том числе нападавшего, остается стабильно тяжелым. В пресс-службе минздрава подчеркивают, что все пациенты получают лечение в полном объеме.

Напомним, вечером 16 октября 47-летний Прокопий Трофимов напал с ножом на соседей по палате в наркодиспансере Якутска. Он убил одного человека, ранил еще четырех и сам оказался на больничной койке. Остановили мужчину другие пациенты. Подробности здесь.

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Выяснилось, что в здании три этажа, первый этаж – административный, на втором этаже содержатся «буйные» пациенты, а на третьем те, кто не представляют опасности. Именно туда 16 октября «заехал» Трофимов. Он лежал в палате №6. (подробнее)

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