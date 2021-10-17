Кровавая резня в наркодиспансере Якутска 16 октября 2021 года: что известно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 октября 2021 года 47-летний пациент наркодиспансера в Якутске устроил кровавую бойню. Как сообщает прокуратура, убит один человек, еще пятеро, включая нападавшего, госпитализированы. Рассказываем, что известно.

По данным якутской прокуратуры, пациент поступил в наркодиспансер 16 октября. В тот же вечер он схватил нож и напал на соседей по палате. Мужчина убил 39-летнего пациента, и ранил еще четверых. О происшествии в полицию сообщили сотрудники учреждения:

- В 22 часа 10 минут на пульт дежурной части поступило сообщение из наркологического диспансера г. Якутск о том, что 47-летний пациент нанес ножевые ранения другим пациентам больницы. На место происшествия направлен наряд ППС, - сообщают в МВД по Якутии.

Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести. Они находятся в хирургическом отделении республиканской больницы №2. После нападения якутянин пытался свести счеты с жизнью.

Рассматриваются две версии нападения. По одной из них, нападавший был не в себе, и устроил резню, находясь под воздействием веществ. По второй, якутянин напал на соседей по палате из-за тяжелого душевного состояния. Как оно было на самом деле, выясняют следователи.

На место кровавой резни выехали представители СК и прокуратуры. Проводится проверка обеспечения безопасности в наркодиспансере, кроме того прокурорам предстоит выяснить, как у пациента диспансера оказался с собой нож. Пока уголовные дела заведены только на подозреваемого – «убийство» и «покушение на убийство двух и более лиц».

17 октября якутские СМИ выразили предположение, что нападавшим мог быть исполнительный директор федерации спортивной борьбы Алданского района Прокопий Трофимов. Однако в региональном СК эту информацию не подтверждают, ссылаясь на то, что расследование только началось, и просят доверять официальной информации.

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