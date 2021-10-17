«Огрели табуреткой, а ему все нипочем»: очевидцы рассказали о резне в наркодиспансере Якутска Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, резня в наркодиспансере Якутска произошла поздно вечером 16 октября. Как сообщает республиканский СК, один человек погиб, еще пятеро, включая нападавшего (Прокопия Трофимова), получили ножевые ранения. Следователи завели два уголовных дела – «убийство» и «покушение на убийство двух и более лиц».

Местное издание Sakhaday связалось с пациентами, которые стали свидетелями нападения. Выяснилось, что в здании три этажа, первый этаж – административный, на втором этаже содержатся «буйные» пациенты, а на третьем те, кто не представляют опасности. Именно туда 16 октября «заехал» Трофимов. Он лежал в палате №6.

По сообщениям очевидцев, порядки в диспансере строгие, почти как в тюрьме: больные тщательно обыскиваются, деверей в палаты нет, телефоны на руки выдаются только с 16:00 до 19:00 часов. В 21:00 пациентам разрешается воспользоваться микроволновкой на кухней. Именно там Трофимов мог взять нож.

Один из пациентов рассказал, что видел в этот вечер:

- Я уснул рано, и проснулся часов в 11 вечера. Был сонный, поэтому воспоминания похожи на вспышку. Увидел какую-то суету. Мужчину, который держится за горло и летящий огнетушитель. Выглянув, увидел, что во всех палатах пациенты стали двигать кровати и вооружаться табуретками. Смутно помню, что этот Трофимов орал, что его кто-то обманули, но думаю, что скорее всего он бредил. Он был в крови и бродил с кухонным ножом.

К тому моменту одного из раненых уже оттащили, но Трофимов требовал его отдать. Другой пациент сообщил, что в момент нападения защищали себя сами больные. Никого из обслуживающего персонала, охраны или санитаров рядом не было.

Пациентам же пришлось оказывать сопротивление своими силами:

- Этот мужик бегал, а все кричали, чтобы он бросил нож. Я видел, что он забежал в палату, и убивал больного. Один из пациентов и огрел его табуреткой. Между прочим, и парень был немаленький, и табуретка крепкая, но ему было все нипочем, только сгорбился и пошел с ножом на нападавшего медленно. Тот попятился обратно, хорошо, что не упал, - говорит очевидец.

Пациенты в общении с журналистами недоумевали, как он оказался на третьем этаже с «мирными»? В этом вопросе будет разбираться прокуратура, как и в том, где все-таки Трофимов взял нож.

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