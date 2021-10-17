Красноярец Алексей Храмцов стал министром образования Тувы Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярец Алексей Храмцов занял пост министра образования Республики Тыва. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Последним местом работы Храмцова был красноярский «Центр питания».

С 2002 по 2005 год Храмцов работал завотделом образования в мэрии Сосновоборска. С 2005 по 2008 года трудился краевой службе по контролю в области образования и департаменте образования Красноярска.

С 2009 по 2012 год работал на высоких административных должностях в Мотыгинском и Саянском районах. А с 2012 по 2015 год был руководителем департамента образования Красноярска.

С 2015 по 2017 года работал главой Мотыгинского района, после чего переехал в Санкт-Петербург, где трудился в местных вузах. С 2019 по 2021 был директором красноярского филиала СПбУТУиЭ. С марта по май 2021 года работал директором Центра питания в Красноярске.