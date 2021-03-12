Кто такой Алексей Храмцов, ставший новым директором Центра питания в Красноярске

Алексей Храмцов Фото: Мария ЛЕНЦ

Алексей Храмцов вызвал волну интереса после назначения на пост директора Центра питания Красноярска. Чиновник – не новичок в административной работе. Его трудовая биография началась в 90-е, и с тех пор в ней было немало этапов.

Образование

Родился Алексей Владимирович Храмцов 28 февраля 1975 года в селе Новичиха Алтайского края. Учиться будущий чиновник приехал в Красноярск. В 1997 году он закончил КГПУ им. В.А. Астафьева по специальности «История с дополнительной специальностью психология».

Начало карьеры:

Трудовую карьеру Храмцов начал будучи студентом – в 1995 году в красноярской школе №87. До 1999 года он совмещал должности учителя и психолога. С 1999 года Алексей Владимирович начал работать уже на более высоких должностях в Сосновоборске – директором Центра образования и средней школы №5.

Сосновоборск:

В 2002 году Храмцов перешел на работу в мэрию Сосновоборска. До 2005 года он трудился и.о. завотдела образования, начальником отдела образования и заместителем мэра по социальным вопросам – начальником управления образования.

Красноярск:

В 2005 году после успешной службы в Сосновоборске уже опытный чиновник пошел на повышение и до 2006 года руководил службой по контролю в области образования правительства Красноярского края.

С 2006 по 2008 год он работал в должности замруководителя департамента образования, науки, культуры и спорта – начальника отдела стратегии политики и программ образования администрации Красноярского края.

Районы:

С 2009 по 2010 год был первым заместителем главы администрации Мотыгинского района. А с 2011 по 2012 год занял пост главы Саянского района.

Фото: из личного архива Алексея Храмцова в Фейсбуке

Возвращение в Красноярск

С 2012 года Храмцов вернулся в Красноярск на серьезное повышение – он занял должность руководителя главного управления образования мэрии Красноярска. На этом посту специалист проработал до 2015 года.

Возвращение в Мотыгинский район

В 2015 году случилось второе пришествие Алексея Храмцова в Мотыгино. Он вернулся уже в качестве главы района. Ради этой работы он и покинул мэрию Красноярска. В 2017 году Храмцов уволился и вновь вернулся в Красноярск.

Педагогика и образование

После работы районным главой Храмцов решил оставить деятельность чиновника и вернулся в педагогику. По 2019 год он занимался молодежной политикой и социальными проектами в СибГАУ.

Последние два года – до начала 2021 года Храмцов был директором Красноярского института экономики – филиала СПбУТУиЭ.

Фото: из личного архива Алексея Храмцова в ФБ

Возвращение в мэрию Красноярска

С 10 марта 2021 года Алексей Храмцов – директор «Центра питания» Красноярска. Он подписал трудовой договор до 2022 года, и теперь будет отвечать за качество школьного питания. Этот пост он получил после волны отравлений детей в школьных столовых.

Скандалы

Наибольшую известность новый директор «Центра питания» получил в 2017 году – после ухода с поста главы Мотыгинского района. На своей странице в ФБ Храмцов заявил, что на 50 тысяч рублей прокормить семью очень трудно, а также добавил, что уровень зарплаты и ответственности несопоставим.