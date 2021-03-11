Руководителем «Центра питания» в Красноярске стал Алексей Храмцов

Алексей Храмцов Фото: Мария ЛЕНЦ

Фотографию приказа о назначении на должность директора МАУ «Центр питания» Алексей Храмцов выложил на своей странице в Фейсбуке. Документ подписала и.о. руководителя главного управления образования Марина Аксенова. Храмцов начал работу с 10 марта. Договор подписан до 2022 года.

Ранее Алексей Храмцов уже работал в структуре городской администрации. С 2012 по 2015 год он трудился руководителем управления образованием Красноярска. Затем до 2017 года работал главой Мотыгинского района, но уволился из-за низкой зарплаты. На своей странице в Фейсбуке Храмцов жаловался, что прокормить семью на 50 тысяч рублей очень трудно.

Фотографию приказа Алексей Храмцов опубликовал на своей странице в Facebook.com

С 2019 года Храмцов находился в должности директора Красноярского института экономики СПбУТУиЭ.

Напомним, что ранее в Красноярске прошла волна отравлений в школах. Было заведено несколько уголовных дел, а двоих ответственных чиновников уволили.

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Накануне глава города Сергей Еремин в своем «Инстаграме» сообщил, что о тревогу по поводу массового отравления детей в красноярских школах забили, когда стали поступать первые сообщения от родителей в социальных сетях и мессенджерах: «Забили тревогу еще на прошлой неделе, вызывал на ковер всех ответственных. Вынужден был уволить двоих». Скажем сразу - мэр не называл ни должностей ни фамилий своих подчиненных, попавших «под раздачу». Но из неофициальных источников распространилась информация - один из уволенных – руководитель Центра питания Сергей Брусников. Однако сам он заявил, что информация не соответствует действительности. (подробности)