Директор красноярского Центра питания написал заявление на увольнение Фото: Мария ЛЕНЦ

Директор красноярского Центра питания Алексей Храмцов написал заявление на увольнение по собственному желанию. Проработал он в должности меньше трех месяцев, с 10 марта. Хотя контракт с администрацией Красноярска подписал на целый год. Что стало причиной такого решения, пока неизвестно. Но сам Алексей Храмцов пообещал рассказать об этом позднее.

Напомним, что кадровая перестановка в Центре питания была связана со скандалом: в начале марта в 25 школах города произошло массовое отравление детей, их количество превысило 90 человек. Глава города подписал распоряжение об увольнении двух сотрудников, одним из которых был предшественник Храмцова, Сергей Брусников.

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