Мамочку из Красноярска, ушедшую второй раз из-за послеродовой депрессии, нашли живой через 2 дня

Фото: Поиск пропавших детей

Жительница Красноярска, молодая мама, страдающая послеродовой депрессией, найдена живой. Как рассказали волонтеры-поисковики, девушка вернулась домой самостоятельно, спустя два дня после пропажи. Сейчас мамочка находится дома, её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, что горожанка пропала 13 октября – её телефон не отвечал, дома она не появлялась. Известно, что у девушки есть годовалый сын, после рождения которого у нее развился специфический вид депрессии, проявляющий себя только после появления детей.

Отметим, что это не первое исчезновение красноярки. В прошлый раз её не было дома 11 суток, по истечении которых молодая мама самостоятельно вернулась домой.