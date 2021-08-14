В Красноярске нашлась пропавшая молодая мама, не выходившая на связь 11 дней

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В Красноярске нашли пропавшую почти 2 недели назад молодую маму с послеродовой депрессией. О том, что 28-летняя Юлия Камашева сейчас находится дома и с ней все в порядке сообщили волонтеры группы «Поиск пропавших детей – Красноярск».

Пока подробности таинственного исчезновения новоиспеченной мамы остаются неизвестными, с девушкой будет работать полиция. Тем не менее, Юлия вернулась домой сама.

Напомним, что 3 августа стало известно о пропаже 28-летней Юлии Камашевой. Она ушла из дома, не взяв с собой телефон. Все это время она не выходила на связь. В октябре 2020 года молодая девушка стала мамой, по рассказам родственников и друзей, Юлию мучала сильная послеродовая депрессия. Но по словам мужа такой поступок девушка совершила впервые – раньше она не уходила из дома и всегда брала с собой сотовый телефон.