В Красноярске пропала девушка, страдающая послеродовой депрессией

Фото: ПОИСК ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ - КРАСНОЯРСК. ВОЛОНТЕРЫ.

Красноярские волонтеры почти неделю разыскивают 28-летнюю Юлию Камашеву. 3 августа в 12:00 часов она вышла из дома по адресу Говорова, 40А.

Юлия была одета в цветную тунику с рисунком Микки Мауса и босоножки на черных липучках с зеленой эмблемой. Рост девушки – 160-165 см, глаза карие, волосы русые длиной до пояса. Знакомые пропавшей уточняют, что у нее также есть татуировка в виде кошки чуть выше лодыжки.

В октябре 2020 года Юлия родила сына. ТВК со ссылкой на волонтеров добавляют, что девушка страдала послеродовой депрессией. Из дома она ушла, когда бабушка и дедушка с младенцем отправились в поликлинику.

ВСЕХ, КОМУ ИЗВЕСТНО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПРОПАВШЕЙ, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8(391)266-94-18 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ОП № 8. 8-950-99-66-066 ВОЛОНТЁРЫ (КРУГЛОСУТОЧНО).