В Красноярске вновь ушла из дома 28-летняя девушка, страдающая послеродовой депрессией. Фото: vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

13 октября в 13:00 часов из дома на Говорова, 40А ушла 28-летняя Юлия Камашева. Как сообщают волонтеры из организации «Поиск пропавших детей - Красноярск», местонахождение девушки неизвестно.

Была одета: черная шапка, укороченный пуховик цвета «кофе с молоком», темные брюки и серо-белые кроссовки на высокой платформе. На вид девушке 25-27 лет, рост 165-170 см, темно-русые волосы до поясницы, карие глаза, худощавое телосложение. Ранее она неоднократно уходила, но всегда возвращалась.

Известно, что в октябре 2020 года Юлия родила сына, после чего у нее развилась послеродовая депрессия. Последний раз она уходила из дома 3 августа, дождавшись, пока бабушка и дедушка с младенцем уйдут в поликлинику. Однако спустя 11 дней девушка вернулась сама.

Все, кому известно что-либо о местонахождении Юлии необходимо сообщить информацию по телефонам:

8 (391) 266-94-18 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ОП №8 8-950-99-66-066 ВОЛОНТЁРЫ (в любое время суток).

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