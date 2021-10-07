Родители сообщают о массовом отравлении учеников в красноярской школе №56 Фото: Мария ЛЕНЦ

7 октября от родителей поступило сообщение о массовом отравлении учеников красноярской школы №56. Как сообщает «ТВК Красноярск», по словам родителей, случаи отравления выявлены практически во всех классах.

Основные симптомы – тошнота, рвота, температура и диарея. Мать одной из заболевших учениц рассказала, что в классе ее дочери на больничном 15 детей. Известно, что накануне отравления школьники ели на завтрак гречку, помидоры и хлеб с маслом.

Директор школы пояснила журналистам, что ситуация мониторится. Служебные письма уже направлены в Роспотребнадзор и Центр гигиены. Однако точное число отравившихся детей остается неизвестным.