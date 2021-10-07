В Красноярске за растрату 91 миллиона рублей будут судить экс-руководителя ООО ПСК «Союз» Фото: Мария ЛЕНЦ

Дело о растрате 91 млн рублей в отношении экс-председателя совета директоров ООО ПСК «Союз» дошло до суда. Как сообщает пресс-службе краевой прокуратуры, на имущество обвиняемого наложен арест.

По версии следствия, с января 2015 по март 2017 года экс-руководитель строительной компании «Союз» растратил 91 миллион рублей, которые собственники квартир отправили в счет оплаты за коммунальные услуги. В октябре 2019 года компания была признана банкротом.

Деньги должны были уйти ресурсоснабжающим организациям. Однако обвиняемый погасил ими свои долги. В итоге в отношении мужчины завели уголовное по статье «присвоение или растрата».

- В рамках уголовного дела имущество обвиняемого арестовано, а в порядке гражданского судопроизводства возмещен причиненный ущерб на сумму более 80 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд Красноярска, - сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.