2019-10-11T09:56:25+03:00
Общество

В Красноярске признали банкротом строительную компанию экс-депутата Горсовета

У ПСК «Союз» остается недостроенным дом на Копылова
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске признали банкротом строительную компанию экс-депутата ГорсоветаВ Красноярске признали банкротом строительную компанию экс-депутата ГорсоветаФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярский арбитражный суд признал банкротом строительную компанию ПСК «Союз», которой руководил экс-депутат городского Совета Юрий Туров. В ближайшее время будет назначен конкурсный управляющий, который в срок до 11февраля 2020 года должен будет рассчитаться со всеми долгами предприятия.

О том, что у «Союза» начались проблемы, стало известно в конце 2016 года. Красноярская теплоэнергетическая компания подала иск в арбитражный суд: функционирующая в структуре «Союза» управляющая компания задолжала за теплоснабжение жилых домов в микрорайоне Ботанический. Деньки, как потом выяснилось, были растрачены – речь идет о 50 миллионах рублей. Было заведено уголовное дело.

Добавим, что решается вопрос о банкротстве самого Юрия Турова. А ПСК «Союз» внесен в черный список недобросовестных застройщиков – у него осталась незавершенной высотка на улице Копылова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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