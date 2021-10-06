Осужденному за двойное убийство красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову продлили содержание под стражей

Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову продлили содержание под стражей Фото: Мария ЛЕНЦ

Осужденному за заказное убийство красноярскому экс-политику и бизнесмену Анатолию Быкову продлили содержание под стражей. Напомним, что в 2020 году на него завели пять уголовных дел. Суд уже рассмотрел первое из них – за убийство двух человек в июле 1994 года. Приговор – 13 лет колонии общего режима.

В процессе расследования уголовных дел о подстрекательствах к совершению убийства по найму и покушению на убийство двух лиц по найму продлен срок содержания под стражей. В рамках этого дела Анатолий Быков останется в СИЗО до 6 января 2022 года.

Напомним, о чем идет речь. По предварительной версии следствия в сентябре 2004 года подозреваемый пообещал 50 тысяч долларов за убийство 38-летнего бизнесмена Андрея Грабовского и 42-летнего бизнесмена Андрея Неколова. Первого киллер подкараулил 1 ноября 2004 года, расстрелял его автомобиль, но покушение было неудачным. Убийство второго произошло в январе 2005 года. Киллер получил всего 10 тысяч долларов. А спустя 16 лет на очной ставке в кабинете следователя сдал своего заказчика.

Свою причастность к этим двум преступлениям Анатолий Быков отрицает. В чем обвиняют Быкова, читайте здесь.