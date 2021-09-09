«Хакасия скорбит»: в память о погибшем главе МЧС Зиничеве организовали мемориал. Фото: МЧС Хакасии

Сотрудники МЧС Хакасии, как и их коллеги из других регионов страны, решили почтить память погибшего накануне главы ведомства Евгения Зиничева. Они организовали мемориал памяти, к которому все желающие могут принести цветы, сообщили в региональном управлении.

— Сотрудники МЧС России по Хакасии скорбят о внезапной гибели своего командира. В Абакане на фасаде 3 пожарно-спасательной части у памятного мемориала все желающие могут выразить знак своего уважения и скорби. Светлая память о Евгении Николаевиче навсегда сохранится в наших сердцах, — сказали в ведомстве.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Норильске во время масштабных учений в Арктической зоне. Ему было 55 лет. В этот день основная работа уже была закончена. Евгений Зиничев, съемочная группа МЧС медиа, их коллеги, планировали съемки учебного фильма МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Министр МЧС Евгений Зиничев и оператор трагически погибли, когда учения уже закончились

Режиссер, которого пытался спасти глава МЧС Евгений Зиничев, погиб в том месте, где снял свой самый знаменитый фильм