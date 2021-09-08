Режиссер, которого пытался спасти глава МЧС Евгений Зиничев, погиб в том месте, где снял свой самый знаменитый фильм

Евгений Зиничев, глава МЧС России. Фото: МЧС России

То, во что до сих пор не верится: 8 сентября в Красноярском крае погиб глава МЧС России Евгений Зиничев, ему было 55 лет. Во время масштабных учений в Арктической зоне. В этот день основная работа уже была закончена. Евгений Зиничев, съемочная группа МЧС медиа, их коллеги, планировали съемки учебного фильма МЧС.

Опытно-исследовательские учения МЧС России в Арктической зоне. Фото: МЧС России

Где точно все произошло – пока нет официальной информации. Но в местах дикой природы – плато Путорана (165 километров от Норильска, природный заповедник), в районе озера Лама или на водопаде Китабо-Орон (западная часть Путоранского заповедника). Известный режиссер Александр Мельник, сопровождавший главу МЧС, оступился и упал со скалы в воду (там много рек и озер). Евгений Зиничев прыгнул следом, и ударился об острый камень. Травмы обоих оказались смертельными.

Александр Мельников Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

63-летний Александр Мельник (у него осталась жена, трое детей и десять внуков; один из сыновей – Антон Мельник – продюсер, член Союза кинематографистов России и лауреат премии «Ника») – известный российский режиссер. Член Гильдии кинорежиссеров России, член Союза кинематографистов России. Он создал два известных крупномасштабных фильма – «Новая Земля» в 2008 году – фантастическая притча-антиутопия о жизни заключенных на необитаемом острове. Как рассказывал сам Мельник, это «фильм-размышление о том, что мы недооцениваем обстоятельства, которые нас окружают».

Плато Путорана Фото: Евгений САЗОНОВ

В 2014 году – «Территория» - об открытии месторождения золота на Крайнем Северо-Востоке страны. В качестве режиссера «Территории» Александр Мельник он был гостем на радио «Комсомольская правда» в Красноярске. Свою тогда еще новую киноленту Мельник презентовал именно в этом городе.

Кадр с фильма "Территория" Фото: kinopoisk.ru

Этот эфир сохранился. В студии Мельник рассказывал, что фильм «Территория» был снять именно в Красноярском крае – на Плато Путорана. Русский север манил Александра с ранних лет. В 1980 году Александр окончил Одесский гидрометеологический институт по специальности инженер-гидролог, после чего трудился на полярной станции в море Лаптевых у берегов севера Якутии. Неоднократно участвовал в экспедициях по Тихому и Северному Ледовитому океану.

- «Территорию» мы снимали широко – по-настоящему. Мы снимали на кино на пленку – в Красноярском крае на Плато Путорана, было две экспедиции, снимали на Чукотке, - рассказывал Александр Мельник. - Я знал, что умею делать вещи, вызывающие эмоциональный отклик у того, кому они направлены. Это было проверено на опыте. Мне хватало этого в кино, меня не могли заставить плакать, грустить. Кажется важным в искусстве заставить того, к кому ты обращаешься быть таким, как твои герои. Возраста для того, чтобы быть режиссером нет. Должно быть ощущение того, что ты готов выносить свое творчество к широким слоям зрителей. Должно быть ощущение моральной ответственности.

Трагическое совпадение - именно Плато Путорана забрало его с собой навсегда.

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