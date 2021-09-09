В Красноярске заметили нашествие крылатой тли Фото: Светлана ВАЛИУЛИНА

В Красноярске отметили нашествие крылатой тли. В некоторых районах города горожане жаловались на маленьких летающих насекомых, которые липнут к одежде, роятся у деревьев, проникают в машины и квартиры. В Роспотребнадзоре края успокоили: насекомые не опасны. Это крылатая тля:

- В некоторых районах Красноярска отмечается массовый лёт крылатой тли, однако она не представляет опасности для людей и не переносит никаких заболеваний, передающихся через контакт, - сообщают в Роспотребнадзоре Красноярского края.

Напомним, что в сентябре 2020 года Красноярск уже переживал нашествие насекомых. Тогда масштаб был еще больше. Помимо тли и мошек красноярцев атаковали и божьи коровки.

В Роспотребнадзоре очередное нашествие тли объясняют потеплением. В таких условиях насекомые начинают активно размножаться:

- Данное явление связано с тёплой погодой в регионе, из-за чего тля начала активно размножаться, - добавили в ведомстве.