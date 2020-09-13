Красноярск атаковали тучи мелких зеленых насекомых. Стоп-кадр видео

Мелкие, зеленоватые, жутко прилипчивые и надоедливые. Садятся на одежду, неприятно лезут в лицо, облепляют теплые капоты автомобилей. И еще проникают в квартиры через отрытые форточки. Прогнать их невозможно, приходится принимать радикальные меры.

Красноярцы заметили целые тучи мелкой мошки на улицах города. В Зеленой роще, на Взлетке, в Северном и Покровке. Снимают на телефоны. Одно такое видео очевидцы прислали и «Комсомольской правде».

Жители правобережья пишут в комментариях в соцсетях, что до них мошка пока не долетала. И за городом тоже ее нет. А специалисты рассказывают: осенью насекомые сбиваются в тучи и летят туда, где для них есть источник пищи. Правда, пока непонятно, чем можно перекусить на улицах Взлетки. Многие опознали в насекомых златоглазку обыкновенную.