В Красноярске вандалы испортили новые остановки непотребными надписями

В Красноярске вандалы испортили новые остановки. Фото: администрация города

В Красноярске вновь активизировались вандалы. На сей раз проявили себя в Кировском районе. Их внимание привлекли обновленные остановки общественного транспорта. Баллончиками краски нанесли непонятные надписи на тарабарском языке. Есть ли в этих надписях смысл или просто «руки чесались» , но возмущенные красноярцы давно окрестили такую вандальскую «каллиграфию» непотребной.

Глава Кировского района Елена Ланина прокомментировала хулиганскую выходку в своем «Инстаграме», очень эмоционально обратилась к горожанам: «После увиденного на совершенно новых остановках опускаются руки... Уважаемые жители! Проявите благоразумие и пожалейте силы и денежные средства, потраченные на преображение нашего любимого Кировского района!»

В мэрии пообещали, что специалисты постараются смыть краску. Будут ли обращаться в полицию с заявлением о поиске вандалов, не уточняется. Но подобные прецеденты уже были. Например, в мае 2019 года молодой человек испортил аэрозольной краской 100 фасадов зданий и бордюр. За что получил 7 суток арестов. А в сентябре того же года авторов граффити сомнительной художественной ценности наказали на 53 тысячи рублей.