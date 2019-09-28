В Красноярске вандалы, испортившие фасады зданий, по-хорошему заплатят 53 тысячи рублей

В Красноярске вандалы, испортившие фасады в центре города, заплатят 53 тысячи рублей. В пресс-службе администрации города сообщили, что накануне состоялось судебное заседание. Правонарушители, которые наносили на стенах домов изображения сомнительной художественной ценности, попросили истца (им выступила управляющая компания «ЖСК») о мировом соглашении. Они добровольно готовы компенсировать сумму затрат на устранения их «художеств».

Сейчас в работе у правоохранителей еще несколько подобных случаев. Как только виновные будут установлены, им грозит не только штраф или арест до 15 суток, но и иск о взыскании ущерба, который может исчисляться десятками или даже сотнями тысяч рублей.

В своих комментариях горожане требуют строго наказать вандалов и заставить их заплатить не только ущерб, но и штраф. А заодно заставить самих отмывать стены от рисунков. Напомним, что в мае этого года молодой человек, изуродовавший 100 зданий в центре Красноярска, в качестве наказания провел под арестом 7 суток.