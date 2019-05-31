Изуродовавшего 100 зданий Красноярска вандала полицейские показали на видео

СЕГОДНЯ 11:26 2019-05-31T11:26:21+03:00

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В Красноярске полицейские поймали и показали на видео одного из вандалов, изрисовавших больше сотни зданий.Теперь парень проведет под арестом целую неделю, рассказали в МУ МВД России «Красноярское».

На днях фасады и декоративные бордюры сразу нескольких домов в самом центре неизвестные расписали аэрозольной краской. Здания фактически были изуродованы. А вскоре полицейские вышли на след вандалов. Ими оказались трое парней-граффитистов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/712073" frameborder="0"></iframe> 7 суток для вандала.! другой источник

В четверг, 30 мая, одного из них доставили в отдел, оформили протокол за мелкое хулиганство. И вот решение Центрального районного суда: молодой человек будет под арестом 7 дней. Первый пошел, остальные готовятся: материалы еще на двух «художников» вот-вот направят в суд.

- Жаль только, что арест, - пишут горожане в соцсетях. – Часов 200 исправительных работ оказались бы куда действеннее. Кисти в руки и закрашивать!

ИСТОЧНИК KP.RU