Защита красноярского бизнесмена Анатолия Быкова обжалует приговор Фото: Мария ЛЕНЦ

Защита красноярского бизнесмена Анатолия Быкова обжалует вынесенный ему приговор. Напомним, что сегодня, 7 сентября, утром состоялось заключительное заседание по делу о двойном убийстве, совершенном 27 лет назад – в июле 1994 года. Сторона обвинения запросила 14 лет 11 месяцев наказания (максимальный срок 15 лет), суд дал 13 лет колонии общего режима.

В процессе принимали участие присяжные заседатели, которые вынесли свой вердикт большинством голосов (четверо против двух), что Быков причастен и снисхождения не заслуживает. Прокурору приговор удовлетворяет. Однако защита намерена подать апелляцию в положенный по закону срок 10 суток. Напомним, что сам осужденный в последнем слове заявил, что по-прежнему считает себя невиновным.

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