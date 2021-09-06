Красноярский бизнесмен Анатолий Быков выступил с последним словом в суде

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков выступил с последним словом Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, которого обвиняют в организации двойного убийства 27-летней давности, выступил с последним словом на суде. Напомним, что в июле 1994 года в Свердловском районе в машине были расстреляны бывшие члены организации Быкова, Александр Наумов и Кирилл Войтенко. На почве финансовых разногласий произошел открытый конфликт. Вскоре после ссоры в машине Быкова прогремел взрыв. Сам не пострадал, но обвинил в этом бывших товарищей. Следом последовало убийство.

В своем последнем слове Анатолий Быков был краток. Стоял на своем, что не совершал тех преступлений, в которых его обвиняют. Даже несмотря на вердикт присяжных заседателей. Теперь слово за судом – во вторник, 7 сентября, ему вынесут приговор. Напомним, что гособвинитель запросил 14 лет 11 месяцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокурор запросил красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову за организацию двойного убийства почти 15 лет

В Свердловском районном суде Красноярска рассматривают уголовное дело о двойном убийстве 27-летней давности. На скамье подсудимых – Анатолий Быков, бывший политик и бизнесмен. В ходе следствия, которое длилось больше 8 месяцев, было собрано 18 томов документов, экспертных оценок, свидетельских показаний (подробнее).