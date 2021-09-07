В Красноярске водитель на ВАЗе насмерть сбил пешехода и сбежал с места ДТП

В Красноярске водитель на ВАЗе насмерть сбил пешехода. Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске вновь сбили пешехода. На сей раз трагедия произошла на правобережье, на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», недалеко от Мичуринского моста, около 19 часов. Мужчина 74 лет пытался перейти улицу в неположенном для этого месте – пешеходный переход здесь отсутствует, а движение транспорта всегда интенсивное. Пострадавший скончался на месте от полученных травм. А водитель бросил свой автомобиль «ВАЗ» и сбежал с места ДТП. Однако вскоре он был найден, им оказался 19-летний местный житель.

Напомним, что 21 августа на Взлетке мотоциклист, нарушив ПДД, проехал на красный свет перекресток Алексеева и Авиаторов и наехал на пешеходов, которые переходили улицу на разрешенный для них сигнал светофора. Пострадала одна девушка, к счастью, она жива, проходит лечение. Но мотоциклист также сбежал. А когда его нашли, признался: струсил.