В Красноярске полиция разыскивает мотоциклиста-лихача, сбежавшего с места ДТП

В Красноярске мотоциклист-лихач врезался в пешеходов. Стоп-кадр видео

В Красноярске мотоциклист на большой скорости врезался в пешеходов, а затем сбежал с места ДТП. Случилось это накануне, 21 августа, на Взлетке, на перекрестке улиц Алексеева и Авиаторов. Камера уличного наблюдения зафиксировала дорожный инцидент от начала и до конца. Видео появилось в пабликах «ЧП Красноярск».

На видео байкер на «Ямахе» мчится на высокой скорости, причем наперерез потокам машин. Пролетел один перекресток, затем второй – на красный сигнал светофора. А этот момент по пешеходному переходу шли несколько человек, лихач врезался в них. Несколько пешеходов упали на землю, предварительно, пострадавших трое. Но два человека поднялись, а вот 26-летней девушке не повезло, она залетела под машину, травмировалась и ей понадобилась медицинская помощь.

А что же мотоциклист? Он постоял минуту, оглядываясь, в нескольких метрах. Даже не подошел, чтобы узнать, как люди себя чувствуют, и уехал. ГИБДД проводит проверку. За то, что покинул место ДТП, водителю грозит лишение водительских прав. Плюс целый букет штрафов. И наверняка придется отвечать по гражданскому иску, если потерпевшие подадут на него в суд.

В пресс-службе полиции просят помощи в поисках нарушителя. В случае если вы владеете дополнительной информацией о происшествии, можете позвонить по телефонам:

- 226-83-89 (дежурное отделение полка ДПС Красноярска),

- 226-83-87 (отделение розыска),

- 127.