Мотоциклиста-лихача, сбившего в Красноярске девушку, задержали спустя две недели Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярске полицейские задержали мотоциклиста, который две недели после ДТП скрывался. Мужчина на допросе заявил, что не стал помогать сбитой им девушке из-за то, что побоялся общественного осуждения.

Напомним, ДТП произошло 21 августа. Тогда на перекрестке улиц Авиаторов и Алексеева на полном ходу мотоциклист влетел в толпу пешеходов на «зебре». Избежать травм удалось всем, кроме одной девушки. 26-летняя красноярка была доставлена в больницу. Водитель мотоцикла остановился в нескольких метрах от нее, а потом дал по газам.

- В ходе розыскных мероприятий сотрудникам Госавтоинспекции удалось установить, что за рулем мотоцикла находился 38-летний красноярец, не имеющий водительского удостоверения категории «А», дающей право управлять мотоциклами. Транспортное средство, которым управлял мужчина, было обнаружено в частном секторе у родственников нарушителя. Мотоцикл помещен на специализированную стоянку. Через несколько дней был задержан и сам водитель «Ямахи», - рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Сейчас мужчина арестован. Он проведет в СИЗО 15 суток.