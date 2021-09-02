Дорогу на Николаевскую сопку в Красноярске откроют 15 сентября Фото: Мария ЛЕНЦ

Открытие дороги на смотровую площадку Николаевской сопки вновь откладывается. Об этом сообщает руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина. Открыть ее планировали еще в августе, затем дату переносили на 5 сентября.

- С 5 по 15 сентября проезд на смотровую будет открыт, но ограничен. До 15 сентября подрядчик должен закончить оставшиеся работы. Дорожники будут заканчивать ремонт и перекрывать отдельные участки. Я очень прошу потерпеть еще немного, - сказала Юлия Верхушина.

Напомним, что проезд на смотровую был закрыт 13 июля. Ранее красноярцы жаловались на опасность дороги и труднодоступность для пешеходов. В итоге было принято благоустроить проезд и начать ремонт.