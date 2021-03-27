Скоро во всех инстаграмах города: в Красноярске на Николаевской сопке открыли смотровую площадку высотой 505 метров

Фото: Вадим Кофман

Новая смотровая площадка стала продолжением знаменитой «Гремячей гривы». Высота составила - 505 метров. Теперь это самая высокая точка города, с которой открывают невероятные виды.

Руководитель краевого агентства по туризму Юлия Верхушина пояснила, что площадка стала формирование единого спортивно-туристического пространства, в которое входят экопарк «Гремячая грива», а также кластеры «Радуга» и «Сопка».

- Совсем скоро это место будет во всех инстаграмах города, - добавила она.

Фото: Вадим Кофман

Уже с текущих выходных посетить смотровую площадку смогут все желающие. Попасть туда можно несколькими способами:

- подняться пешком;

- на машине от остановки «Биатлонная»;

- пешком через «Гремячую гриву».

Однако, уже в будущем здесь появится специальный подъем, затем нужно будет пройти по экологической тропе, ведущей прямиком к площадке.

После открытия работы на этом месте не прекратятся. В 2021-2022 годах будут благоустраивать и озеленять городскую дорогу, ведущую к площадке - от Биатлонной. Учтут и доступность для маломобильных посетителей.

Высказался об открытии смотровой площадки и Александр Усс. Он лично посетил новое общественное пространство:

- Уверен, площадка станет любимым местом отдыха красноярцев и гостей города. Отсюда открывается вид на все, чем мы гордимся – нашу тайгу, наши Столбы, наш город, Гремячую гриву, университет. Красноярск преображается на глазах. Считаю, что благоустройство этого места – важный шаг. Людям нужны современные и удобные общественные пространства. И наша задача делать все возможное, чтобы таких мест в городе становилось больше.

Фото: Вадим Кофман

И это еще не все. Добавим, что на площадке предусмотрены противоскользящие насечки. То есть, здесь будет безопасно, как зимой, так и в межсезонье. Освещение же работает и на самой смотровой, и на парковке, и у пешеходных зон.