В Красноярске закрывают дорогу к смотровой площадке на Николаевской сопке Фото: Мария ЛЕНЦ

Дорога от улицы Биатлонной до смотровой площадки будет закрыта уже с 13 июля, сообщает «Проспект Мира» со ссылкой на агентство по туризму Красноярского края. Все из-за ремонта.

Рабочим предстоит уложить на проезжей части новый асфальт и обустроить тротуары. Закрыта дорога будет до 30 августа.

Однако перекрытие коснется только автомобильной дороги. Пеший путь на смотровую будет открыт.

Своим ногами до смотровой на Николаевской сопки можно будет добраться со стороны «Гремячей гривы», Второй сопки и стрельбища «Динамо». Сама площадка также будет открыта для посетителей.