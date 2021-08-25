В Красноярске суд оставил в СИЗО обвиняемого в убийстве Вероники Коробкиной Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что красноярка Вероника Коробкина пропала без вести 23 июля, после похода в гости к подруге. Спустя неделю ее тело было обнаружено в лесополосе Березовского района.

Вскоре был задержан подозреваемый – 29-летний мужчина. Предположительно Вероника встретилась с ним в кафе «Шанс» после того, как уехала от подруги. Его заключили под стражу и предъявили обвинение в убийстве.

Прокуратура Красноярского края сообщает, что 25 августа Свердловский суд Красноярска избрал мужчине меру пресечения в виде 2 месяцев нахождения в СИЗО:

- Суд апелляционной инстанции оставил обвиняемого под стражей, отклонив жалобу защитника об избрании меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.