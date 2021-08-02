«Ей назначил встречу в кафе ее же убийца»: Вероника Коробкина пропала после рокового звонка по телефону

Скрин из видео СК по Красноярскому краю и Хакасии

Напомним, что 41-летняя жительница Красноярска Вероника Коробкина пропала без вести 23 июля. Женщина находилась в гостях у своей подруги в «Белых Росах». Примерно в час ночи женщина поехала на такси домой, но по пути будто растворилась в воздухе. Обеспокоенные родственники заявили в полицию о пропаже.

Оказалось, что в такси Веронике кто-то позвонил, после чего она попросила водителя изменить маршрут и отвезти ее в кафе «Шанс», что на 9 мая, где и встретилась с предполагаемым убийцей.

На минувших выходных тело красноярки обнаружили недалеко от Красноярска – в Березовском районе. У нее остались муж и ребенок. Следователи завели уголовное дело по статье "убийство".

А 2 августа был задержан подозреваемый – 29-летний молодой человек. Как сообщает СК по Красноярскому краю, ему уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения – заключение под стражу.

«Ей назначил встречу в кафе ее же убийца», - поражаются пользователи соцсетей. При этом следствие не исключает, что у него могли быть сообщники:

- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и иных лиц, причастных к совершению преступления. Назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти женщины, - передают в ведомстве.

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