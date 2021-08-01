Пропавшую в Красноярске Веронику Коробкину нашли убитой. Фото: страница Вероники Коробкиной ВКонтакте

В Красноярске найдена погибшей 41-летняя Вероника Коробкина. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В ведомстве отметили, что на ее теле присутствуют следы насильственной смерти.

- 01 августа 2021 года в результате системной работы следователей, криминалистов, оперативных сотрудников ГУ МВД России по Красноярскому краю и проведенных оперативно-разыскных мероприятий в лесном массиве на территории Березовского района Красноярского края обнаружено тело пропавшей женщины с признаками насильственной смерти, - рассказали в региональном следкоме.

Последний раз Коробкину видела живой ее подруга. Та была у нее в гостях. Женщины выпили и Вероника уехала. Сказал, что домой, но во время дачи показаний таксист сообщил, что женщина изменила маршрут во время поездки, когда поговорила с кем-то по телефону. Что произошло дальше, выясняют криминалисты.