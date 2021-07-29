В Ергаках обнаружено тело московского туриста, на которого напал медведь

Погибший Евгений Старков Фото: соцсети

На юге Красноярского края в национальном парке Ергаки найден погибший московский турист, на которого 27 июля напал медведь. Как сообщает следственный комитет, у мужчины обнаружены серьезные рваные раны. Сейчас тело 42-летнего Евгения Старкова доставлено в районный центр для производства судебной медицинской экспертизы.

Помощник руководителя Следственного комитета по краю Юлия Арбузова пояснила корреспонденту «Комсомольской правды», что сейчас ведомство заводит уголовное дело по факту смерти туриста.

Напомним, что в поход туристы отправились 24 июля, маршрут был рассчитан на 2 недели. Спортсмены выбрали сложный маршрут по трудноступной местности национального парка «Ергаки». Четверо мужчин должны были вернуться на базу 7 августа, но 27 июля произошла трагедия – медведь напал на разбитый лагерь. Троим туристам удалось сбежать и выжить, а четвертый мужчина погиб. О ЧП стало известно только 28 июля. Около суток вертолет со спасателями, следственной группой и егерями не мог пробиться к палаточному лагерю – мешали погодные условия.

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