Жительницу Минусинска, «заминировавшую» помещение МФЦ из-за очереди, отправят на лечение Фото: Мария ЛЕНЦ

Все случилось 4 марта 2021 года. В дежурную часть полиции поступило сообщение, что в здании МФЦ в Минусинске Красноярского края заложена бомба. На место выехали специалисты, но никаких взрывчатых веществ не нашли.

Оказалось, что «заминировала» МФЦ местная буфетчица. 46-летняя женщина объяснила свой поступок тем, что пришла, увидела большую очередь и сообщением о бомбе решила ускорить дело.

В итоге на женщину завели уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объекта социальной инфраструктуры» и отпустили под подпиской о невыезде.

В прокуратуре Красноярского края сообщают, что женщине уже вынесли приговор, но в силу он пока не вступил. Ей придется лечиться у психиатра:

- С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил женщине принудительные меры медицинского характера в виде наблюдения и лечения у врача психиатра. Постановление не вступило в законную силу, - передают в ведомстве.

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Накануне, 4 марта, в дежурную часть поступил звонок: в здании МФС якобы заложена бомба. На место по тревоге тут же выехала следственно-оперативная группа, силовики, экстренные службы. (подробнее)