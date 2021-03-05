В Минусинске буфетчица «заминировала» МФЦ, чтобы избавиться от очереди Фото: Мария ЛЕНЦ

Полиция Минусинска установила личность женщины, которая подозревается в ложном минировании Многофункционального центра. Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

Накануне, 4 марта, в дежурную часть поступил звонок: в здании МФС якобы заложена бомба. На место по тревоге тут же выехала следственно-оперативная группа, силовики, экстренные службы. Всех посетителей и сотрудников Центра вывели на улицу, все помещение обыскали и никакой взрывчатки не нашли.

Найти нарушительницу спокойствия оказалось делом простым. Ею оказалась 46-летняя местная жительница (кстати, удалось выяснить, что она работает буфетчицей в межрайонной больнице). На вопрос, зачем она это сделала, женщина ответила: пришла, увидела большую очередь и решила долго не ждать, а ускорить дело. Вот и позвонила прямо со своего сотового телефона на телефон экстренной службы.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. На нее завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Наказание по этой статье – до 5 лет лишения свободы.