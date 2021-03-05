Минусинская буфетчица призналась, почему «заминировала» помещение МФЦ Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Минусинска, которую задержали по подозрению в ложном минировании, призналась во всем. Мотивом ее хулиганского поступка стала... большая очередь, которая собралась в местном многофункциональном центре. Женщина работает буфетчицей в больнице. Накануне 4 марта она пришла в МФЦ по своим делам, а там много посетителей. Тогда она достала телефон и набрала номер экстренной службы.

Она-то думала, что приедет полиция, всех очередников выведут, а она спокойно подойдет к окошку и сделает свои дела. Но не тут-то было. Приехали и полиция, и минеры, и скорая с пожарными. И еще следственно-оперативная группа, которая тут же начала выяснять, кто же устроил переполох, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города. Найти ее оказалось проще простого – по номеру телефона. И уже утром 5 марта ее задержали. Правда, оставили пока под подпиской о невыезде и с условием, что она будет вести себя тихо и больше не выкинет никаких хулиганских штучек.

Кстати, уголовное дело на нее завели по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». А наказание по ней – до 5 лет лишения свободы.

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