В Красноярск поступило почти 11 000 доз вакцины «Спутник V»

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В Красноярск продолжает поступать вакцина от коронавируса «Спутник V». В этот раз прибыло 10 800 доз, которые распределили между лечебными учреждениями города и края, включая внебольничные пункты. Регулярные поставки позволили открыть в краевом центре дополнительные пункты вакцинации. За сутки там уже смогли привиться более 150 жителей столицы.

По состоянию на 21 июля в крае привились первым компонентом 535 515 человек, двумя компонентами - 380 985.

Напомним, что в Красноярске открылись очередные внебольничные пункты вакцинации. Теперь прививку от коронавируса можно поставить ТК «Мега» на Красноярском рабочем, 27 стр.74 и в ТК «На Свободном». В Красноярске сейчас 11 пунктов вакцинации.

Более подробно ознакомиться со списком пунктов вакцинации можно, пройдя по ссылке. Также сделать прививку во внебольничных медпунктах могут жители Минусинска, Ачинска, Канска, Норильска и Сосновоборска. Адреса здесь.