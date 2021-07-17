В красноярском Солнечном рабочий сорвался с 10-го этажа стройки

Фото: скриншот из видео паблика vk.com/kras_sunny

Трагедия произошла 16 июля на стройке в Солнечном по улице Ольховая. Бетонная плита оторвалась и задела рабочего, который стоял рядом. В итоге мужчина не удержал равновесие и упал вслед за конструкцией.

- На стене остался крепежный штырь, который видимо плохо приварили к панели или же плохой крепеж был у самой панели, это уже скажет следствие. Самому рабочему чуть-чуть не хватило равновесия, чтобы устоять на краю дома, - рассказывают очевидцы жуткого происшествия.

Шансов выжить у рабочего не было. Вскоре его тело забрали, а на место происшествия приехали следователи. Теперь им предстоит разобраться в обстоятельствах трагедии.

Добавим, что это уже не первый подобный инцидент на стройках Красноярска. В декабре 2020 года строитель сорвался с дома на улице Елены Стасовой.

Прикреплять видео не будем. Оно может шокировать.

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