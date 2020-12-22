На стройке в Красноярске сорвался с высоты 10 этажа и разбился рабочий. Фото: Мария ЛЕНЦ

На стройке в Красноярске упал с высоты десятого этажа и разбился насмерть рабочий. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека», пояснили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Как все было? Утром 20 ноября 2020 года на десятый этаж строящейся высотки на улице Елены Стасовой нужно было поднять электрический шкаф. Работы проводили с помощью башенного крана. А груз пришлось принимать не стропальщику, а 46-летнему электромонтеру.

То есть должной квалификации у него не было. И в какой-то момент мужчина не удержался – сорвался и упал вниз. От тяжелых ран он погиб на месте.

После трагедии, повторимся, завели уголовное дело ПО ФАКТУ нарушения правил безопасности при организации работ. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливаются виновные в смерти человека.