Подробности смерти рабочего на стройке в Красноярске рассказали в СК Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, трагедия произошла 16 июля днем в микрорайоне Солнечный.

Как сообщает СК по Красноярскому краю и Хакасии, погибшему рабочему было 34 года. Он работал электросварщиком. Во время монтажа становых панелей строящегося дома на улице Ольховой, мужчина сорвался с высоты 11-го этажа и упал. Он скончался на месте происшествия.

Та самая стройка. Фото: СК по Красноярскому краю

Место откуда упал рабочий. Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

- В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин, повлекших гибель мужчины. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований по обеспечению безопасности труда на строительной площадке. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в пресс-службе ведомства.

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