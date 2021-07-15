В Красноярске нашли 8 сайтов по продаже поддельных ковидных сертификатов Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, в интернете был обнаружен ряд сайтов, где продавались поддельные справки о результатах анализа на ковид и сертификаты прививок.

- Указанная информация является незаконной и противоречит требованиям Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений, утвержденного приказом Минздрава России, Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», - сообщают в ведомстве.

В итоге прокуратура направила в суд 8 исков о закрытии данных сайтов и признании такой информации незаконной к распространению в России.

- Иски находятся на рассмотрении, - подытожили в прокуратуре Красноярского края.

Напомним, что в Красноярске в начале июля было заведено уголовное дело по факту подделки сертификатов о прививках. Мы также писали, что за это грозит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Красноярске

Документ выдается после проставления прививок. На портале госуслуг пациент получает сертификат с занесением в реестр. Он содержит данные человека, сделавшего прививку, данные учреждения и QR-код, который и является главным инструментом определения подлинности. (подробнее)

В Красноярском крае завели первое уголовное дело по факту подделки сертификатов ковидных прививок

Выяснилось, что ранее судимая медсестра подделала сертификаты на имя двух красноярцев 25 лет и 31-го года. Подозреваемая внесла в документы ложную информацию о сделанных прививках, после чего передала сертификаты заказчикам. (подробнее)