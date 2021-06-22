Туристы в Ергаках видели следы медведя, бродившего недалеко от того самого озера за пару дней до трагедии

Фото предоставлено Анатолием Четвертаковым

В природном парке «Ергаки» произошла страшная трагедия – 21 июня на группу туристов, отправившихся в поход на озеро «Медвежье», напал медведь. В результате встреча с лесным хищником закончилась страшными последствиями для одного из участников тургруппы, мужчина серьезно пострадал. 16-летний подросток, помогавший туристам с доставкой провианта и другими поручениями, погиб.

Оказалось, что информация о медведе, бродящем в тех местах, была известна довольно многим местным, они даже предупреждали об этом некоторые группы туристов. Но на данный момент остаётся вопросом, предупреждали ли ту самую тургруппу, встретившуюся с хищником лицом к лицу?

Несколько путешественников вернулись из Ергаков за день до трагедии, их группа прошла тот же самый маршрут, что и подвергшиеся нападению медведя туристы.

- Это было уже после нас, через день после того как мы вернулись. Получается мы пришли 20 июня, но мы ходили по тому же маршруту и возле того же озера. Видели следы, видели, что там ходил медведь. Местные егеря, кто работает в лагерях, они тоже знали о том, что там бродит медведь. Нас сразу же об этом предупредили, когда мы только приехали – это было 17 июня. Рассказали, что там бродит медведица с медвежатами и молодой медведь. Маму с малышами и их следы мы не нашли, но обнаружили следы молодого хищника, - рассказывает в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» участник туристической группы Анатолий Четвертаков.

Сейчас жизни туристов ничего угрожает. Следственный комитет занимается выяснением всех обстоятельств связанных с нападением медведя. Сейчас на месте трагедии работает оперативно-следственная группа.