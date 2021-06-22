Опубликовано фото медведя, растерзавшего 16-летнего подростка в Ергаках

Фото: природный парк "Ергаки"

Пресс-служба природного парка «Ергаки» опубликовала фото медведя, растерзавшего 16-летнего подростка и напавшего на группу туристов в районе озера «Медвежье». Известно, что инспекторы вместе с охотниками долгое время выслеживали хищника, чтобы его застрелить.

- Зверь был явно не осторожен, агрессивен и сам пытался преследовать госинспекторов, сделав попытку напасть на одного из них. После многочасового выслеживания медведь-людоед был убит сотрудниками парка, - рассказали в «Ергаках».

Директор парка Игорь Грязин считает, что такая трагедия произошла вследствие нескольких причин. Сейчас в природном парке довольно холодно, покров снега не дает медведям нормально питаться, а еще маршрут, по которому проходили туристы, был вдалеке от официальной тропы и был проложен через пихтарник.

Фото: природный парк "Ергаки"

Дирекция природного парка «Ергаки» убедительно просит туристов ходить только по оборудованным экотропам и официальным проложенным маршрутам парка, не ходить в одиночку, немедленно сообщать в дирекцию парка обо всех случаях появления медведей.

Напомним, что в природном парке «Ергаки» на группу туристов, состоящую из 13 человек, напал медведь. Как сообщают в МЧС, все произошло на озере с говорящим названием «Медвежье». Хищник вышел к людям, в результате из всей группы серьезно пострадал 1 человек, еще один член группы погиб. Известно, что встреча с медведем оказалась роковой для 16-летнего подростка, в данный момент спасатели выводят выживших в безопасную зону.

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