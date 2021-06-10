Расследование в отношении двоих обвиняемых в убийстве и изнасиловании 12-летней девочки в Красноярском крае завершено

Фото: скрин из видео СК по Красноярскому краю и Хакасии

Главное следственное управление завершило расследование уголовного дела в отношении Родиона Соловьева, обвиняемого в насильственных действия сексуального характера, изнасиловании, убийстве и вовлечении несовершеннолетнего в преступление, а также его соучастника-подростка. Ему вменяют пособничество в изнасиловании и убийстве, а также в насильственных действиях сексуального характера.

Напомним, что по данным следствия, вечером 29 мая 2020 года Соловьев вместе в Нижней Кои Шушенского района напал на 12-летнюю девочку, после чего придушил. Ребенок потерял сознание, и парни изнасиловали и убили жертву.

- Оба фигуранта полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном. В ходе следствия допрошено более 40 человек, проведено около 10 осмотров места происшествия и большое количество экспертиз. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи его в суд, - передает пресс-служба СК РФ.

Добавим, что информации о еще одном фигуранте – 26-летнем мужчине, никакой нет.

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Один за другим подтягиваются люди, около 50-ти человек. Страсти кипят. Мужчины в основном молчат и слушают. Но женщины - надрывно и срываясь на крик, высказывают правоохранителям. (подробнее)