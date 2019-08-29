Сколько веревочке ни виться... Точнее сказать, сколько бы водитель на черной «Шкоде» без госномеров не пытался провоцировать сотрудников дорожно-патрульной службы, уйти от наказания ему не удалось. Напомним, что некоторое время назад поздним вечером на центральных улицах Красноярска неизвестный (на тот момент) водитель устроил игры с госавтоинспекторами: нарочно тормозил перед ними, а когда сотрудник выходил из машины, чтобы подойти к «Шкоде», нажимал на газ и уезжал. И так – несколько раз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/728253" frameborder="0"></iframe> В Красноярске нашли «Шкоду», водитель которой дразнил дорожных полицейских.

- Был зафиксирован факт невыполнения водителем «Шкода» требования инспектора ДПС об остановке, а также управления автомобилем без государственных регистрационных знаков и движения во встречном направлении по улице Карла Маркса, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД города.

Происходящее снимали на камеру телефона случайные прохожие. Или же товарищи автохулигана. Затем видео появилось в социальных сетях и принесло водителю «Шкоды» популярность среди определенной категории подписчиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/728795" frameborder="0"></iframe> Он еще и уклонист: в Красноярске на 15 суток арестовали водителя «Шкоды», провоцировавшего сотрудников ДПС.

Однако если нарушитель планировал навсегда остаться инкогнито и собирать лайки, он сильно прогадал.

Сначала госавтоинспекторы установили местонахождение автомобиля во дворе одной из многоэтаэжек. «Да это не та машина, вы промахнулись. Мстите за то, что он вас троллил» - снова утверждали подписчики в соцсетях, разглядывая фото иномарки на штрафстоянке. Нет, полицейские не промахнулись и не ошиблись. Нарушителя задержали. Им оказался 24-летний житель города с огромным списком провинностей. В 2014 году он получил водительские права, но сейчас их у него нет – лишен до 2025 года. За пять лет у него 53 административных штрафа. За движение по встречной полосе и за езду без номерных знаков ему грозит до 10 тысяч штрафа. За неподчинение требованиям госавтоинспектора молодого человека арестовали на 15 суток.

А вот когда он выйдет, встречать его будет, судя по всему, представитель военкомата – вдобавок ко всему, автохулиган оказался еще и уклонистом.