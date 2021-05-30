В Красноярске задержали гонщика на «Шкоде», провоцировавшего инспекторов ГИБДД

В Красноярске задержали гонщика на «Шкоде». Стоп-кадр видео

В Красноярске минувшей ночью задержали водителя «Шкоды». О чем молодой человек самолично сообщил на своей странице в «Инстаграме»: «Ехал на тачке на пассажире, подлетел патруль вытащил из тачки и все я в полку дпс, рувд» (орфография сохранена).

Напомним, что скандальный 26-летний гонщик известен тем, что на своем черном автомобиле без номеров по ночам на высокой скорости гонял по улицам города, нарушая правила движения, снимал все это на видео, а затем выкладывал в соцсети, набирая лайки. Особенное удовольствие ему доставляло провоцировать дорожно-патрульную службу: подъезжал к патрулю, газовал, а когда инспекторы приближались к нему, удалялся на скорости.

Судя по его постам в «Инстаграме», свои подвиги он начал в октябре 2018 года – тогда появился его первый пост. В августе 2019 года его вычислили и задержали. К тому моменту у автохулигана было уже 53 административных штрафа за нарушения, он был лишен водительских прав до 2025 года. К тому же уклонялся от службы в армии. Тогда он отсидел 15 суток административного ареста и должен был заплатить еще несколько штрафов. Позже он попал в аварию и разбил две машины, сбежав с места ДТП.

Некоторое время о водителе «Шкоды» не было слышно, но недавно он, видимо, заскучал и вновь начал свои ночные гонки по городу. Из-за него у автополицейских даже случился аврал на работе. Несколько дней назад он выложил новое видео, где он гонит по Красрабу, снимает, как быстро увеличивается скорость до 210 километров. Затем снижаете перед машиной ДПЯ, разворачивается и вновь уезжает. Слышно, как госинспекторы предупреждают его о том, что будут стрелять по колесам. Ролик заканчивается тем, что после «покатушек» водитель возвращается во двор и затем показывает, что на автомобиле нет номеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Он еще и уклонист: в Красноярске на 15 суток арестовали водителя «Шкоды», провоцировавшего сотрудников ДПС

Сколько веревочке ни виться... Точнее сказать, сколько бы водитель на черной «Шкоде» без госномеров не пытался провоцировать сотрудников дорожно-патрульной службы, уйти от наказания ему не удалось. Напомним, что некоторое время назад поздним вечером на центральных улицах Красноярска неизвестный (подробнее).